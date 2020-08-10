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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيله: ميريت مستعد للمغادرة على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
كشف فيديريكو باستوريلو، وكيل اعمال حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي أليكس ميريت أن موكله مستعد لمغادرة الفريق على سبيل الإعارة، بحثاً عن فرصة اللعب بصورة أساسي.
وكان ميريت قد تناوب مع زميله ديفيد أوسبينا على مركز حراسة المرمى في هذا الموسم، لكنه يريد أن يلعب بصورة دائمة في هذه الفترة من مسيرته.
وقال الوكيل في حديث صحافي :"اليكس قام بخيار مهم لمسيرته عندما قرر ترك أودينيزي والإنتقال إلى نابولي".
وتابع :"نحن على إتصال دام بالإدارة، لاعب بسنه يجب أن يلعب ونحن مستعدون للرحيل على سبيل الإعارة إن كان ذلك ضرورياً".
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