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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوزيل مع مدرب باشاك شهير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
أمضى اللاعب مسعود أوزيل وقته مع مدرب فريق باشاك شهير التركي أوكان بوروك بعد أن عرض عليه النادي التركي فرصة الانتقال.
وكان صانع ألعاب أرسنال، 31 عامًا، قد عاد إلى تركيا بعد انتهاء موسم طويل مع فريقه.
وانضم إلى أوزيل وبوروك مقدم التلفزيون التركي أكون إليكالي، الذي نشر الصورة عبر إنستغرام إلى 13.6 مليون متابع. وستضيف الصورة بلا شك المزيد من التكهنات بشأن الانتقال إلى تركيا.
وبحسب ما ورد سابقا، عرض باشاك شهير على أوزيل فرصة الانتقال في شهر تموز.
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