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اوزيل مع مدرب باشاك شهير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

أمضى اللاعب مسعود ​أوزيل​ وقته مع مدرب فريق ​باشاك شهير​ التركي أوكان بوروك بعد أن عرض عليه النادي التركي فرصة الانتقال.

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وكان صانع ألعاب ​أرسنال​، 31 عامًا، قد عاد إلى تركيا بعد انتهاء موسم طويل مع فريقه.

وانضم إلى أوزيل وبوروك مقدم التلفزيون التركي أكون إليكالي، الذي نشر الصورة عبر إنستغرام إلى 13.6 مليون متابع. وستضيف الصورة بلا شك المزيد من التكهنات بشأن الانتقال إلى تركيا.

وبحسب ما ورد سابقا، عرض باشاك شهير على أوزيل فرصة الانتقال في شهر تموز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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