أشرف صبحي يشارك في مؤتمر أولويات الشباب العربى

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جدة - عمرو شويل يشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع نظرائه من دول الإمارات، البحرين، المغرب، الأردن وموريتانيا فى مؤتمر (أولويات الشباب العربى) الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب .
ويقام المؤتمر غدا الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئى بمكتب وزير الشباب والرياضة ، على أن يتضمن المؤتمر كلمة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .
علنت الوزارة عن بدء تلقيها لرغبات الشباب من جميع المحافظات الاشتراك فى فعاليات باليوم العالمي للشباب ، يومي 12- 13 أغسطس الجاري ، تحت شعار "2020 .. اشتراك الشباب في الجهود الدولية"
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تلك الفعاليات تأتي تأكيدا لجهود الحكومة المصرية علي دعمها لتنمية الشباب فى مختلف المجالات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية وانطلاقا من ايمان الوزارة بأهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية ، واعترافا بدور الشباب الذي لا غني عنه علي المستوي الوطني وكذلك علي مستوي العمل متعدد الأطراف.
وتهيب الوزارة بجميع الشباب الراغبين فى المشاركة من المرحلة العمرية من 18 – 35 عاماً ملء الاستمارة الخاصة بذلك والتعرف على جميع الفعاليات التى سيتم تنفذها على مدار اليوم من مناقشات والعاب ومبادرات مختلفة.
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