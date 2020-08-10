شكرا لقرائتكم فادي فريد هداف أسوان يتعرض لشد في الخلفية عقب مواجهة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التشخيص الأولي لفادي فريد مهاجم فريق أسوان، عن إصابة اللاعب بشد فى وتر العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يدد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى لأسوان مدة غياب اللاعب خلال ساعات، وكان فادي فريد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه في مباراة مصر المقاصة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام التي عادت مجدداً بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا، وانتهت بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 8 أخرى، كما سجل هجوم أسوان 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 29 هدفًا.