شكرا لقرائتكم عضو مجلس الزمالك: ننتظر تقرير المحامى الإيطالى لتقديم ملف القرن للجبلاية وكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف نادى القرن يتم اعداده بشكل قوى ، وحاليا يتم بحث ‏جميع الحيثيات في الملف بعد الاستعانة بمحاميين أجانب متخصصين في هذه النوعية من الملفات الدولية .

وأضاف عضو مجلس القلعة البيضاء أن لليوم السابع المحامي الأيطالى الذين تم الاستعانة به تسلم ملف القرن ويدرسه حاليا وبعد ذلك سيقدم ماتوصل اليه لادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور .

Advertisements

وكشف زادة ان الخطوات التالية سيتم مناقشة توصيات وتفاصيل ماتوصل اليه المحامى الايطالى بمعرفة المستشار مرتضى منصور ولجنة القرن المكلفة بالملف ثم ارسال الملف إلى اتحاد الكرة المصري والذى من اختصاصه رفع الامر للاتحاد الافريقى لكرة القدم في اول المراحل بالشكوى رسميا .

ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الفريق الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.