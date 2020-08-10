شكرا لقرائتكم عضو مجلس الزمالك: ننتظر تقرير المحامى الإيطالى لتقديم ملف القرن للجبلاية وكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف نادى القرن يتم اعداده بشكل قوى ، وحاليا يتم بحث جميع الحيثيات في الملف بعد الاستعانة بمحاميين أجانب متخصصين في هذه النوعية من الملفات الدولية .
وأضاف عضو مجلس القلعة البيضاء أن لليوم السابع المحامي الأيطالى الذين تم الاستعانة به تسلم ملف القرن ويدرسه حاليا وبعد ذلك سيقدم ماتوصل اليه لادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور .
وكشف زادة ان الخطوات التالية سيتم مناقشة توصيات وتفاصيل ماتوصل اليه المحامى الايطالى بمعرفة المستشار مرتضى منصور ولجنة القرن المكلفة بالملف ثم ارسال الملف إلى اتحاد الكرة المصري والذى من اختصاصه رفع الامر للاتحاد الافريقى لكرة القدم في اول المراحل بالشكوى رسميا .
ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الفريق الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
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