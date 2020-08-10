شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث الأفكار والمبادرات الجديدة في "سمينار الشباب" الأسبوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم ، المشروعات والأفكار الجديدة التى يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة من خلال " سمينار الشباب " ، الذي يعقد بشكل أسبوعي بمجموعة من الحلقات النقاشية ، وعرض شباب الوزارة مجموعة من المبادرات وأهمها ، مبادرة الملتقي العلمي الدائم لسفراء شباب مصر وتنمية المجتمعات ونشر السلام ، ومبادرة المركز الوطني لتأهيل الشباب والنشء ، ومبادرة منتدي العاملين بالشباب والرياضة ، وإدارة الجودة بالمؤسسات التابعة للوزارة ، وكذ تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية التي تتماشي مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة .

في السياق ذاته ، وجه صبحي بدراسة كافة المبادرات المقدمة من شباب الوزارة مع الإدارات المعنية لإتخاذ اللازم ، مع تعظيم أوجه الإستفادة منها قدر الإمكان ، ووضعها علي أرض الواقع لتكون حيز التنفيذ .

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا السمينار مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التى تخص تطوير العمل المؤسسى بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التى تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة فى الدولة المصرية ، والتى تأتى ضمن الرؤية التى وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تبنى أفكار ورؤى الشباب المصرى والتى أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية ولعل ابرزها مؤتمرات الشباب والتى تقام تحت رعاية القيادة السياسية.

يشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع نظرائه من دول الامارات ،البحرين، المغرب ، الاردن وموريتانيا فى مؤتمر (أولويات الشباب العربى) الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب، ويقام المؤتمر غدا الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئى بمكتب وزير الشباب والرياضة ، على أن يتضمن المؤتمر كلمة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .