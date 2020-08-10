شكرا لقرائتكم إقامة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بموعدها بعد التأكد من سلبية مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك والاتحاد السكندري

تأكد إقامة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، فى موعدها المُحدد سلفًا فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبى زعيم الثغر فى الساعات المتأخرة من مساء أمس الأحد، والتى جاءت جميعها سلبية، فيما تم عزل الحالة المُصابة بكورونا والحالة المُخالطة لها، وذلك بعدما جاءت جميع المسحات للجهاز الفنى واللاعبين جميعها سلبية، كما أن الحالة المُخالطة له جاءت سلبية إلا أنها تم عزلها لزيادة الأطمئنان، فيما جاءت مسحة فريق الزمالك سلبية أيضًا.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة.

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الزمالك والاتحاد السكندري

أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.