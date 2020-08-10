شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. تعرف على نتائج الأبيض مع صافرة الحنفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى إلى محمد الحنفى ، حكما للساحة ، لتكون مواجهة اليوم هي المباراة رقم 25 التي يتولى الحنفى إدارتها للفريق الأبيض ، حيث سبق وأدار 24 مباراة قبل مواجهة اليوم ببرج العرب .

وجاءت نتائج الزمالك مع محمد الحنفى بفوز الزمالك في 16 مباراة من أصل 24 ادارها الحنفى ، مقابل 3 خسائر ، و 5 تعادلات ، أخرها كان امام سموحة بالجولة التاسعة من البطولة المحلية وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

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يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

يذكر ان الزمالك فاز في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى ، بهدف دون رد أحرزه محمد علاء لاعب الفريق الأبيض ، ويأتي الفوز كنوع من الضغط على الأهلى قبل المواجهة المرتقبة بينهما في قمة 22 أغسطس .