هيدرسفيلد الإنجليزي يتخذ قرارًا هامًا بشأن بيع رمضان صبحي

في مفاجأة سار للنادي الأهلي، كشفت تقاير إنجليزية عن موقف نادي هيدرسلفيد بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأوضح موقع “Examinerlive” الإنجليزي أن نادي هيدرسفيلد، أعد قائمة كبيرة تتكون من 13 لاعبا من بينهم رمضان صبحي ينوي بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الموقع أن هيدرسفيلد يريد بيع هؤلاء اللاعبين ومن بينهم رمضان في الصيف؛ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا بعد انتشار فيروس كورونا.

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وأشار الموقع إلى أن عقود هؤلاء اللاعبين يتبقى بها موسم واحد فقط، مع وجود بند بأحقية التمديد لموسم آخر.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي قد أكد أن اللاعب لازال يتبقى له أكثر من موسم مع نادي هيدرسفيلد تاون.

وجاءت قائمة الراحلين عن هيدرسفيلد في الميركاتو الصيفي الحالي حسب ما كشف عنها الموقع كالآتي: “رمضان صبحي، جونينيو باكونا، جادين براون، فريزر كامبل، ماتي دالي، أداما دياخابي، تومي إلفيك، فلوران هادرجوناج، بن هامر، جوناثان هوج، إسحاق مبينزا، أليكس بريتشارد، كريستوفر شندلر”.

وحسب ما ذكره الموقع فإن هذه الأنباء تعد سعيدة بالنسبة للنادي الأهلي الذي أعلن رغبته الشديدة في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي وبالتالي قرار هيدرسفيلد هذا سيسهل عليه الأمر.