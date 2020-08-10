شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: تأجيل مباراة الإسماعيلى حال استمرار إيجابية 10 حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن مباراة فريقه مع الإسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة 19 للدورى قد تؤجل فى حال إستمرار إيجابية 10 لاعبين بصفوف المصرى بفيروس كورونا، وقال عمار فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصرى أجرى 8 مسحات جاءت جميعها سلبية باستثناء ثبوت إصابة عامل المهمات وتم شفاؤه بعد أربعة أيام، ولكن فوجئنا بوجود 16 حالة فى صفوف الفريق مؤخراً ما أدى لاشتعال الأزمة".

وأضاف حسن عمار، "البيان المتسرع الذى أصدره اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك هو سبب اشتعال الأزمة، لأنه اتهم المصرى بالتقصير والإهمال دون تحقيق مسبق، ولم يعاملنا مثل تعامله مع الإنتاج الحربى الذى تعرض لنفس الموقف فى وقت سابق، ما دفعنا للتمسك بتكافؤ الفرص، وخضعت العناصر السلبية بفريقنا لمسحة جديدة صباح اليوم لم تظهر نتيجتها، ونشكر عمرو الجناينى على تفهمه الموقف وقراره بتأجيل مباراة حرس الحدود لصعوبة موقف المصرى".

وتابع عضو مجلس المصرى، "مباراة الإسماعيلى المقبلة سوف نجرى مسحة قبلها، وفى حال استمرار إيجابية عشرة لاعبين سوف تؤجل المباراة بعدما حصلنا على مكتسب جديد من الجبلاية بتأجيل أى مباراة فى حال ظهور عشرة حالات إيجابية بكورونا".

وحددت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، ظهور 10 إصابات بفيروس كورونا من اللاعبين بأى فريق بالدورى الممتاز من أجل تأجيل مباراتهم، وأن تكون نتيجة المسحة معتمدة من اتحاد الكرة ومن اللاعبين المقيدين بصفوف الفريق.

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وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا قال فيه، "أكدت نتائج المسحات التى أجريت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبى المصرى استمرار إيجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التى أجريت لهم ولعدد إضافى من اللاعبين معظمهم من الناشئين فى محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم".

وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هى مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات فى موعدها المحدد والمعلن.

جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلا فى اقامة مباريات الفرق التى تعانى من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا فى قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية.

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع فى انتظام مسابقة الدوري.