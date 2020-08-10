البدري: عودة الدوري "إيجابية".. ونراقب المرشحين للانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن مصر أن عودة مباريات الدوري أمر إيجابي ومهم بالنسبة لمنتخب موضحا انه وجهازه المعاون رصدوا بعض الأسماء لمراقبتها خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على تطور مستواهم.

وعقد البدري جلسة اليوم الاثنين مع أعضاء الجهاز الفني في مقر اتحاد الكرة، وخلال تصريحات صحفية نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، قال البدري: "سعداء بخطوة عودة الدوري".

وأضاف: "ناقشنا مع الجهاز الفني كافة ترتيبات المرحلة المقبلة والخاصة بمتابعة بعض اللاعبين ومراجعة حالات الإصابات وعودة المصابين منذ آخر معسكر للمنتخب".

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وتابع البدري حديثه: "تمت متابعة ورصد بعض الأسماء الموجودة على رادار المنتخب لوضعها تحت مراقبة الجهاز الفني للتعرف علي مدي تطور مستواهم واستعادتهم للفورمة المطلوبة".

وواصل مدرب الفراعنة: "توقف الدوري أثر على مستوى اللاعبين وهو أمر منطقي وطبيعي بعد فترة التوقف الطويلة".

وأردف: "نراقب كل لاعبي الدوري والجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللاعبين المرشحين للتواجد في المنتخب ويتابعهم عن كثب، وهناك خطة عمل بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب".

وأتم: "تم التأكيد علي متابعة كل الدوريات التي تضم لاعبين من المنتخبات الاخرى سواء في مجموعتنا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم وذلك في إطار كافه تحضيرات الجهاز الفني للفترة القادمة".