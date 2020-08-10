محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر بنادي الزمالك، أن الفريق لن يُجري مسحة استثنائية قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقررة التاسعة مساء اليوم، ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن المسحة القادمة ستٌجري في موعدها الطبيعي قبل المباراة المقبلة.
وأظهرت المسحة التي أجراها الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد، سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني.
وكان مصدر بالزمالك، أكد أن الفريق سيُجري مسحة استثنائية بعد ظهور عينات إيجابية لـ12 لاعبا بفريق المصري، بالإضافة لـ4 من الجهاز الفني.
والتقى الزمالك في المباراة السابقة أمام المصري مساء الخميس الماضي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.
كما أوضح المصدر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، طالب اللاعبين بتجاهل كافة الأخبار بشأن كورونا، والتركيز في المباراة فقط.
واستدل كارتيرون في حديثه مع اللاعبين على سلبية المسحة التي أجراها اللاعبون، مطالبا إياهم بالفوز واستمرار تحقيق الانتصارات بعد الفوز في مباراة المصري السابقة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ34 نقطة، بفارق 18 نقطة أمام الأهلي المتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقرر تجاوز أزمة المصري.. إلغاء المسحة الاستثنائية ويطالب اللاعبين بتجاهل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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