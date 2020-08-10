حارس إنبي: أفكر في الاحتراف الخارجي.. وكورونا منع انضمامي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي، أن الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك "شرف"، لافتًا إلى أن كورونا منع انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني.
وشارك جاد في مباراة فريقه أمام الأهلي التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مؤجلات الاسبوع الـ18 من بطولة دوري We المصري، وتألق جاد خلال المباراة على الرغم من تلقيه هدفين.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال جاد: "أحظى بتقدير كبير من جانب الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمي طولان، وأتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة".
وأضاف: الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك شرف كبير، لكنني أفكر كثيرا في الاحتراف الخارجي".
وتابع: "لا أحد يستطيع رفض الانضمام لناديي الأهلي والزمالك، لكن لو وصلني عرض للاحتراف خارج مصر سأتخذ تلك الخطوة".
وواصل حارس إنبي حديثه: "كنت سأنضم لمنتخب مصر قبل التوقف بسبب كورونا، وأتمنى الانضمام لصفوف المنتخب الأول أو الأليمبي".
وعن هدفيّ الأهلي في مرماه، قال: " أتحمل جزء من المسئولية في الهدف الأول، لكن لم أهتز مطلقا وأكملت المباراة بشكل جيد".
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