صراع عنيف بين السومة والشمراني على لقب هداف الدوري السعودي

نجح النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي في الإقتراب من كسر الرقم التاريخي لناصر الشمراني الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين الكروي، بفارق 7 أهداف عن الشمراني. وكان عمر السومة قد سجل هدفين في مرمى الاتحاد ليمنح فريقه 3 نقاط مهمة من مباراة ديربي جدة التي انتهت 2-1 الأحد بالجولة الـ24 للدوري السعودي. نقاط مهمة من مباراة ديربي جدة التي انتهت 2-1 الأحد بالجولة الـ24 للدوري السعودي. ويقف السومة بعيدا بـ7 أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني، نجم الوحدة والهلال والشباب والاتحاد Advertisements السابق، برصيد 126 هدفا منذ بداية الاحتراف في موسم 2008-2009. السابق، برصيد 126 هدفا منذ بداية الاحتراف في موسم 2008-2009. ويحتل السومة نجم الأهلي مركز الوصافة على لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين منذ 2008 بعد تسجيله 119 هدفا. وشارك عمر السومة في 20 مباراة هذا الموسم بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين وسجل 16 هدفا. ولا تزال أمامه الفرصة لزيادة عدد أهدافه خلال الجولات الست المتبقية.

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