سلبية المسحة السابعة للاعبي طنطا

أعلنت اللجنة الطبية المشكلة من الاتحاد المصرى لكرة القدم سلبية المسحة السابعة للاعبى طنطا وجهازهم الفني والطبي والإداري ولا مانع من أداء الفريق لمباراته مع بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ١٩ للدوري الممتاز والتي ستقام مساء اليوم. الـ١٩ للدوري الممتاز والتي ستقام مساء اليوم. وحدد أيمن المزين ٢٠ لاعبا للمباراة: وهم محمد فتحى ومحمد أشرف لحراسة المرمى ومحمد العشرى ومحمود مسعود ومحمد الشاذلى وسليمان عبدربه وإيهاب سمير وأحمد سالم صافى ومحمود منصور مدافعين. مسعود ومحمد الشاذلى وسليمان عبدربه وإيهاب سمير وأحمد سالم صافى ومحمود منصور مدافعين. ومحمد أسعد ومحمود كابونجا وأحمد الشناوى وحسين فيصل لخط النصف وأحمد فهمى ومحمد ناجى جدو وأحمد الألفى أجنحة وإسلام فؤاد وجون افيرى ومحمد ماجد اونوش مهاجمين.

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