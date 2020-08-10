أعلنت اللجنة الطبية المشكلة من الاتحاد المصرى لكرة القدم سلبية المسحة السابعة للاعبى طنطا وجهازهم الفني والطبي والإداري ولا مانع من أداء الفريق لمباراته مع بيراميدز ضمن مباريات الجولةالـ١٩ للدوري الممتاز والتي ستقام مساء اليوم.
وحدد أيمن المزين ٢٠ لاعبا للمباراة: وهم محمد فتحى ومحمد أشرف لحراسة المرمى ومحمد العشرى ومحمودمسعود ومحمد الشاذلى وسليمان عبدربه وإيهاب سمير وأحمد سالم صافى ومحمود منصور مدافعين.
ومحمد أسعد ومحمود كابونجا وأحمد الشناوى وحسين فيصل لخط النصف وأحمد فهمى ومحمد ناجى جدو وأحمد الألفى أجنحة وإسلام فؤاد وجون افيرى ومحمد ماجد اونوش مهاجمين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية المسحة السابعة للاعبي طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.