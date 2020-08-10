الخطيب يجتمع مع المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين، مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وخالد بيبو مدير

قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التعاقدات؛ لمناقشة إستراتيجية العمل والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كافة المستويات.

ويستهدف النادي النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

وأعلن النادي تعاقده اليوم رسميًا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم في كل المراحل السنية.