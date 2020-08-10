حسام البدري يكشف سبب تأجيل تكريم محمد صلاح

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سبب تأجيل تكريم محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد حصوله على بطولة الدوري مع فريقه.

قال البدري في تصريحات صحفية

عقب اجتماع الجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم، إن ظروف الطيران أجلت التكريم، موضحًا أنه كان هناك توجه لتكريم جميع المحترفين بعد تألقهم مع فرقهم أخيرًا.

ولفت إلى أنه على تواصل دائم مع كل اللاعبين المحترفين، سواء صلاح أو محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أو أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي، أو سام مرسي، لاعب ويجان الإنجليزي.