طارق زين يكشف أهمية فريق الإسماعيلي B

كشف طارق زين، المدير الفني لفريق الإسماعيلي B عن أهمية الفريق.

قال زين: "لا أفضل اسم فريق الأمل، هذا الفريق هو إسماعيلى B، أو الثانى مثل كل الأندية المحترفة فى أوروبا، وهدفنا الأساسى هو إعداد لاعبين جدد للفريق الأول من قطاع الناشئين".

وأضاف قائلاً: "تم تصعيد الفترة الماضية مجموعة مميزة من الناشئين لصفوف الفريق الأول ونود تكرار هذا الأمر وفقًا لحاجة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز".

وتابع قائلاً: "لدينا أمثلة ناجحة كثيرة مثل محمود البدرى، الذى نجح فى فرض اسمه وسد فراغ الجبهة اليسرى بشكل مميز، رغم صغر سنه، وأيضًا محمد

بيومى وحازم مرسى ومحمد الضرف وكمال السيد وغيرهم نجحوا فى نيل ثقة الجهاز الفنى وتعويض نواقص الفريق الأول".

وواصل قائلًا: "تكرار تدشين هذا المشروع من أجل الاستمرار فى الدعم للفريق الأول فى كل المراكز التى تحتاج لدعم دون تكبد خزينة النادى أموال إضافية من الانتدابات".

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قال زين: "إن الفريق سيضم لاعبين مميزين من مختلف فرق القطاع، وأبرزهم من فرق 2001 و2003 وقمت باختيار ثلاثة لاعبين من فريق 2005 الذين أتوقع لهم مستقبلًا باهرًا ومشرقًا مع

الفريق الأول خلال السنوات القريبة فى ظل قدراتهم الفنية والبدنية والشخصية المميزة".

وتابع: "نعمل بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول وستكون هناك مباريات ودية مع الفريق الأول لإكساب هؤلاء اللاعبين الخبرات بشكل تدريجى، مع السعى جليًا لتطوير قدراتهم وأدائهم بما يتناسب مع قدرات وطموح الفريق الأول".

وأضاف قائلاً: "أود استغلال تلك الفرصة لشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الذى يبذل كل الجهد للنهوض بقطاع الناشئين، ويولى هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا حتى يعد استكمالًا للأعمال الناجحة التى تم تدشينها أخيرًا".

واختتم قائلاً: "سيتم عقد جلسة للجهاز الفنى مع اللاعبين غدًا الثلاثاء لتعريفهم بهذا المشروع ومدى أهميته بالنسبة للفريق الأول، وبعد التعرف على نتائج التحاليل الطبية، سيتم انطلاق التدريبات اعتبارًا من الأربعاء المقبل على أحد الملاعب الفرعية".