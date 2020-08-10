حسام البدري: انتظروا نهائي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

توقع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد والرجاء المغربيين.
قال البدري في تصريحات صحفية عقب اجتماع الجهاز الفنيلمنتخب مصر، اليوم الإثنين، في مقر اتحاد الكرة: "أثق في أن نهائي دوري الأبطال سيكون مصريًا خالصًا بين الأهلي والزمالك".
وواصل: "بيراميدز أعد فريقه بشكل جيد لكن عليه تجاوز نصف النهائي أولًا أمام حوريا كوناكري الغيني حتى يستطيع التأهل للنهائي في الكونفيدرالية".
جدير بالذكر أن الزمالك والأهلي سيواجهان الرجاء والوداد من المغرب في نصف نهائي دوري الأبطال.
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