حسام البدري يطالب طبيب المنتخب بمتابعة الإجراءات الاحترازية في الدوري

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه طلب من د.محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، بمتابعة الإجراءات الاحترازية في بطولة الدوري، وكذلك في الاتحاد الأفريقي

لكرة القدم "الكاف".

وفسر حسام البدري طلبه من مدرب المنتخب، برغبته في الوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة حتى يكون المنتخب

على دراية بها، ويستفيد من إيجابياتها ويتجنب سلبياتها.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر عقد اجتماعًا اليوم الإثنين في مقر اتحاد الكرة لبدء مناقشة توزيع أعضاء الجهاز الفني على مباريات الدوري لمتابعة مستويات جميع اللاعبين عن قرب.