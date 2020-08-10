حسام البدري: أتابع الدوري الإماراتي والصيني لهذا السبب

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه كان يتابع الدوري الإماراتي قبل إلغائه بجانب الدوري الصيني خلال الفترة الأخيرة.
قال البدري، في تصريحات صحفيةعقب اجتماع الجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم في مقر اتحاد الكرة، إنه كان يتابع الدوري الإماراتي لوجود لاعبين محترفين من توجو به، بجانب متابعة الدوري الصيني لوجود محترفين من كينيا.
ولفت إلى أن الجهاز الفني ينتظر تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موقف مباريات التوقف الدولي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
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