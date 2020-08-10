رياضة | الجبلاية تفتح خطوط اتصال مع الاتحادات الأوروبية بسبب حكام القمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجبلاية تفتح خطوط اتصال مع الاتحادات الأوروبية بسبب حكام القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في مخاطبة عدد من الدول الأوروبية لتعين طاقم تحكيم لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري العام.

وفضلت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، توجيه المخاطبات إلى الدوريات الأوروبية التي تطبق تقنية حكم الفيديو var من أجل تعيين طاقم حكم للمباراة بعد تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، مساء يوم 22 أغسطس الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري العام.

وكان الاتحاد المصري رفض في وقت سابق تعين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة، نظرًا لأهميتها في الوطن العربي والحساسية التي تشهدها.