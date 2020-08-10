رياضة | محمد صلاح تأثر بـ 3 لاعبين في مسيرته.. فمن هم؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح تأثر بـ 3 لاعبين في مسيرته.. فمن هم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج محمد صلاح مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل استمر لأكثر من 30 عاما.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لصالحه على حساب مانشستر سيتي، بمساعدة مميزة من محمد صلاح الذي سجل 19 هدفا وساهم في العديد من الأهداف.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن محمد صلاح تأثر بثلاثة نجوم عالميين خلال مسيرته وأثروا فيه وفي شخصيته داخل الملعب وخارجه.

ومن بين هؤلاء النجوم زميله السابق في روما، فرانشيسكو توني، الذي أعرب في أكثر من مناسبة أنه اتجاه لمشاهدة ليفربول من أجل الفرعون المصري.

كما أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي، يعد واحدا من اللاعبين السابقين الذين تأثر بهم صلاح كثيرا ، بالإضافة إلى الظاهرة رونالدو نجم برشلونة وريال مدريد السابق.