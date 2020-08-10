رياضة | أول تعليق من حرس الحدود على تأجيل مباراته أمام المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من حرس الحدود على تأجيل مباراته أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن إدارة ناديه أعلنت تضامنها بشكل رسمي مع المصري البورسعيدي.

وأعلن المصري عن إصابة 16 حالة من الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليقرر مسئولو اتحاد كرة القدم تأجيل المباراة بشكل رسمي.

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وقال حليم في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر :" النادي أعلن التضامن مع المصري ولم نمانع مطلقا في تأجيل المباراة وليس لدينا أي مشكلة، وضعنا أنفسنا في نفس الموقف، والكل مُعرض للإصابة بالفيروس".

وأضاف: "سنخوض "تراي ماتش" استعدادا لمباراة وادي دجلة الجمعة المقبلة في القاهرة، وسندخل معسكر مغلق قبل اللقاء بيومين".

وواصل: "تأجيل المباراة لها جانب سلبي، وهو أن اللاعبيون كانوا سيحصلون على فورمة المباريات الرسمية وإعطائهم ثقة أكبر، في المرحلة الحالية، وكنا سنواجه دجلة الذي لم يخوض أي مباراة رسمية حتى الآن بمستوى أفضل".