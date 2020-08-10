رياضة | فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وناقش الثنائي عددًا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس.

وفاز الأهلي على انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.