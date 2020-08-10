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رياضة | رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ميسي ورونالدو

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. نجم بايرن ميونيخ يقهر ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني على ليونيل ميسي قائد الإسباني وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة أن ليفاندوفسكي نال جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري الأبطال، بعدما تمكن من قيادة فريقه لفوز عريض على بنتيجة (4-1) لأنه تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، في تأهل البافاري للدور ربع النهائي.  

وتفوق مهاجم البافاري بذلك على منافسيه، ميسي الذي سجل هدفًا وصنع آخر أمام نابولي، وكريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفين في شباك ليون، وكايل ووكر مدافع مانشستر سيتي.

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