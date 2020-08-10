رياضة | "حلبية" يعلق على تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "حلبية" يعلق على تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه في الدوري العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" تدخل الدكتور أشرف صبحي، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماما وتم تأجيل المباراة".

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وأضاف:" كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقا، نقيم في معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك في الدوري، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث في المطعم أو في أي مكان داخل الفندق".

وحول المباراة الودية مع فريق الشباب، وقال:" قمنا بإجراء مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل".

وأتم: "نتمني أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".