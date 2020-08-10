رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مواجهات أمس الأحد من عمر منافسات الأسبوع ال 24، من عمر بطولة الدوري السعودي "كأس الأمير محمد بن سلمان".

استطاع عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي رفع رصيده إلى 16 هدف، ليحتل به المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيل هدفين في شباك الاتحاد وقيادة فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف.

وذلك متساويًا مع بافيتيمبي جوميز نجم الهلال السعودي، الذي رفع رصيده إلى 16 هدف في الجولة الماضية.

ويتربع عبدالرازق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي، عرش ترتيب هدافي بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 18 هدفاً.

فأصبح جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات اليوم كالآتي:-

1- عبد الرزاق حمد الله.. 18 هدف

2- بافيتيمبي جوميز.. 16 هدف

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3- عمر السومة.. 16 هدف

4- يوسف نياكاتي.. 12 هدف

5- روماريو ريكاردو دا سيلفا.. 12 هدف

6- كارلوس إدواردو.. 12 هدف

7- كارلوس ستراندبيرغ.. 10 أهداف.

8- سعد بقير.. 9 أهداف.

9- أنسيلمو دي مورايس.. 8 أهداف.

10- اندريا ماستينور.. 8 أهداف.