رياضة | "يويفا" يكشف حقيقة تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "يويفا" يكشف حقيقة تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون في موعدها المحدد يوم الخميس القادم.

وكشف اليويفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين :"المباراة ستقام في موعدها المقرر."

وأضاف اليويفا أنه لن يدلي بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدا التزام الفرق بالبروتوكول الطبي لليويفا.

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وأعلن نادي اتلتيكو مدريد أمس الأحد عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعثة الفريق، لكن لم يجر الكشف عن هوية المصابين، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المصابين من بين لاعبي الفريق.

واضطرت بعثة أتلتيكو مدريد، التي تضم 93 شخصا، لتأجيل سفرها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن منافسات البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال، والذي كان مقررا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وخضع المصابان للعزل الصحي بينما يخضع باقي أفراد البعثة لفحوص كورونا مجددا.