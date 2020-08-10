رياضة | كريستيانو رونالدو "لاعب الموسم" في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو "لاعب الموسم" في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بجائزة لاعب الموسم في فريق السيدة العجوز عن عام 2020.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن رونالدو كان عنصرًا ثابتًا وسط كل المتغيرات التي شهدها الموسم رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

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وعلى مدار الموسم المنصرم، تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.