شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتهما بكورونا.. أتلتيكو مدريد يتوجه إلى لشبونة بدون «فرساليكو» و«كوريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، أن الفريق سيتوجه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة استعدادًا لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بدون لاعبيه شيمي فرساليكو وأنخيل كوريا، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد، أمس الأحد، عن إصابة اثنين من أعضاء الفريق بفيروس كورونا، ولكنه لم يكشف عن هوية المصابين، قبل أن يعود اليوم، ليصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله، أن الفريق سيعود إلى التدريبات مساء الاثنين، بدون أنخيل كوريا، الذي لا تظهر عليه أعراض ويعزل نفسه في المنزل، وشيمي فرساليكو، الذي كان يتعافى من إصابة ولم يتدرب مع الفريق، وأيضًا بدون أعراض وسيبقى في المنزل بقرار من الخدمات الطبية.

وأضاف النادي في بيانه، أن 21 لاعبًا لاعبي الفريق الأول، ولاعبي الأكاديمية، أليكس دوس سانتوس، مانو سانشيز، ريكيلمي، وتوني مويا، سيتوجهون يوم الثلاثاء، إلى العاصمة البرتغالية للتركيز على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.