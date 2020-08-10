شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تواجه سموحة في مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد فريق الكرة بنادى سموحة، بقيادة حمادة صدقي، جهود الثنائى محمد الترهوني، الظهير الأيسر للفريق، والبوركيني محمد كوفي أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف. وحصل الثنائى على الإنذار الثالث في آخر مباراة رسمية للفريق السكندري، مما جعل الجهاز الفنى للفريق يسعى لتجهيز البديل الأنسب لهم. وظهر «الترهوني» بشكل متميز خلال مشاركته بوديات الفريق السكندري وكذا الأمر بالنسبة لـ«كوفي»، العائد من الحجر المنزلى بعد إيجابية عينته الأخيرة وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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