شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة والأزهر يواصلان فعاليات برنامج «بالأخلاق تستقيم الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، فعاليات اللقاء الثالث من البرنامج القومي مواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية تحت شعار «بالأخلاق.. تستقيم الحياة» عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة أعضاء مراكز الشباب بمحافظة الجيزة.

وشارك في اللقاء الدكتور على مهدي، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حيث استهل مقدمة البرنامج بأن الأخلاق قاطرة التنمية الشاملة لمصر، منظومة القيم والأخلاق في المجتمع تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين في المجتمع، وتقوم بدورٍ جوهري في تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزًا ووازعًا لمزيد من العمل والإنتاج، فضلًا عن نشر الرقي والتحضر وازدهار كافة المجالات من خلال باب الأخلاق الذي تنطلق منه التنمية.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، وتجنب ترويج الشائعات والأقاويل المغلوطة؛ «والواجب علينا بأن نحصن أنفسنا بالطمأنينة وعدم مشاركة الأخبار التي تهدم إستقرار وبناء الوطن، فقد ذم القرآن الكريم هذا السلوك، وبيّن عظمه عند الله وإن استهان به الناس؛ فقال سبحانه: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ}».

ودعا الدكتور على مهدي الشباب بأن يتمسكوا بالأخلاق والصفات الحميدة ومواكبة الأعمال المجتمعية التي تساهم من الارتقاء بمقدرات الوطن.