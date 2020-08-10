شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط فى نجومه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، كافة العروض الشفهية والرسمية التي وصلت للاعبى الفريق الأول خلال الفترة الماضية، سواء كانت خارجية أو داخلية، للحفاظ على قوام الفريق في ظل المنافسة الشرسة خلال هذا الموسم والتي تتمثل في بطولة دورى أبطال أفريقيا، التي وصل فيها المارد الأبيض للدور نصف النهائي.
وسيلتقي الزمالك بفريق الرجاء البيضاوى المغربى في مباراة الذهاب بالمغرب والمقررة خلال الشهر المقبل، والتي يطمح الفريق الأبيض في الحصول على لقبها والمشاركة في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدورى العام وكأس مصر.
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