شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: قيم وأخلاقيات الشباب المصرى سلاحنا ضد التطرف والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال انطلاق فعاليات اللقاء الثالث من البرنامج القومي مواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية تحت شعار«بالأخلاق تستقيم الحياة»، على أهمية تلك الملتقيات ودورها في بث وتعظيم القيم الحميدة للمجتمع المصري ودرء الأفكار الهدامة وفتح آفاق أمام الشباب للوعي والانتماء لوطنهم وقضايا مجتمعهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المختلفة.

وقال الوزير إن انطلاق فعاليات اللقاء الثالث من البرنامج سيزيد من وعي الشباب، موضحًا أن فعاليات البرنامج ستنطلق بمحافظات الجمهورية بعدد 54 لقاء خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.