شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: تدخل وزير الرياضة سبب تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أن تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدى اللجنة الخماسية هو السبب في صدور قرار رسمي اليوم بتأجيل مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري وإنهاء الأزمة.
وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن وزير الشباب والرياضة تأكد من الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية في الجبلاية والوزارة، باستحالة خوض لاعبي المصري للمباراة، فضلًا عن أن المغامرة بأي لاعب من المصابين قد تعرض حياته للخطر في حالة بذل أي مجهود، الأمر الذي دفع الوزير لإجبار اللجنة الخماسية علي التأجيل حفاظًا علي حياة اللاعبين والجهاز الفني.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,492
-
تعافي
52,678
-
وفيات
5,009
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر باتحاد الكرة: تدخل وزير الرياضة سبب تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.