شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: تدخل وزير الرياضة سبب تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أن تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدى اللجنة الخماسية هو السبب في صدور قرار رسمي اليوم بتأجيل مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري وإنهاء الأزمة.

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن وزير الشباب والرياضة تأكد من الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية في الجبلاية والوزارة، باستحالة خوض لاعبي المصري للمباراة، فضلًا عن أن المغامرة بأي لاعب من المصابين قد تعرض حياته للخطر في حالة بذل أي مجهود، الأمر الذي دفع الوزير لإجبار اللجنة الخماسية علي التأجيل حفاظًا علي حياة اللاعبين والجهاز الفني.