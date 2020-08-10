شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق على ميسي ورونالدو.. ليفاندوفيسكي أفضل لاعب في أسبوع دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال أوروبا، اختيار البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، ليفوز بجائزة أفضل لاعب بمباريات جولة إياب دور الـ 16 «ثمن النهائي» للبطولة القارية.

وحصل ليفاندوفيسكي، على الجائزة بعد تنافس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، والإنجليزي كالي واكر، مدافع مانشستر سيتي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وساهم ليفاندوفيسكي، في جميع أهداف فريقه بمرمى تشيلسي الإنجليزي في المباراة التي انتهت بفوز بايرن بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل هدفين، وقام بصناعة هدفين.

كما يتصدر المهاجم البولندي قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، ويسعى لزيادة رصيد أهدافه خلال لقاء ربع نهائي البطولة والذي يواجه به نظيره برشلونة يوم الجمعة المقبل.