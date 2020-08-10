شكرا لقرائتكم تعارض مواعيد القيد بين مصر وإنجلترا السر فى عدم مد إعارة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تسبب تعارض مواعيد القيد بين مصر وإنجلترا وكذلك معظم الدوريات الأوروبية في رفض إدارة هيدرسيفيلد الأنجليزي مد إعارة رمضان صبحي للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك في حالة عدم نجاح الإدارة الحمراء في انهاء الصفقة بشكل رسمي، وأكد مسئولو هيدرسيفيلد أن إعارة رمضان صبحي للأهلي انتهت في 30 يونيو الماضي خاصة وأن استمرار اللاعب المعار حتى نهاية الموسم مع ناديه هي توصية من الفيفا وليست قرار مُلزم لأي نادي على مستوى العالم.
وخفض مسئولو هيدرسيفيد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحي للاهلي من 7 ونصف مليون يورو الى 4 مليون فقط، ولازال هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً في الوقت الذي يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام للأهلي نهائياً أو الرحيل لنادي أخر في أوروبا.
وشدد رمضان صبحى لإدارة هيدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هيدرسفيلد من الأهلي إضافه بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.
اقترب مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير من التوصل لصيغه اتفاق مع نظرائهم في هيدرسيفيلد الإنجليزي بخصوص صفقة شراء رمضان صبحي بداية من الموسم المقبل، واشترط هيدرسيفيلد الحصول على 7 ملايين ونصف يورو في بداية المفاوضات قبل لن ينجح الأهلي في تخفيض المبلغ ل4 ملايين فقط بينما لازال اللاعب يفضل الانتقال لأحد الأندية الأوربية بداية من الموسم المقبل عن الاستمرار في الدوري المصري، لذلك طلب مهله للبحث عن عرض مناسب وفي حالة عدم ايجاده سيوقع للأهلي.
وطلب هيدرسيفيلد اضافه بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادي الإنجليزي علي مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا خاصة أن عرض الأهلي الرسمي لم يشهد تواجد هذا البند.
ويراقب مسئولو النادي الأهلي العروض التى وصلت لرمضان صبحي بعدما نما إلى علم إدارة القلعة الحمراء أن أندية في أوربا ترغب في شراء اللاعب لكن عرضها المالي ليس كبير، وبات مستقبل رمضان صبحي فى الأهلى واحداً من أهم القضايا التى تشغل مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب ويرغب الأهلى في الاستفادة من جهود اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما رفض هيدرسفيلد مشاركة رمضان مع الأهلى محلياً أو أفريقياً إلا بعد حسم صفقة الشراء نهائياً بعدما انتهت إعارة اللاعب للأهلى فى 30 يونيو الماضي.
كما تدخل محمود الخطيب فى ملف الصفقة من أجل حسمها سريعاً لاسيما أن الجهاز الفنى فوجئ بأن الفريق ليس من حقه الاستعانة برمضان صبحى غداً فى مباراة إنبى بالدورى لأن هيدرسفيلد لم يُخطر الأهلى كتابياً بتمديد الإعارة، رغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن قبل أشهر أنه من حق الأندية الاحتفاظ بلاعبيها المُعارين حتى نهاية الموسم الجارى بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل المسابقات المحلية والقارية فى العالم كله عدة أشهر.
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