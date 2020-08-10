شكرا لقرائتكم تعارض مواعيد القيد بين مصر وإنجلترا السر فى عدم مد إعارة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تسبب تعارض مواعيد القيد بين مصر وإنجلترا وكذلك معظم الدوريات الأوروبية في رفض إدارة هيدرسيفيلد الأنجليزي مد إعارة رمضان صبحي للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك في حالة عدم نجاح الإدارة الحمراء في انهاء الصفقة بشكل رسمي، وأكد مسئولو هيدرسيفيلد أن إعارة رمضان صبحي للأهلي انتهت في 30 يونيو الماضي خاصة وأن استمرار اللاعب المعار حتى نهاية الموسم مع ناديه هي توصية من الفيفا وليست قرار مُلزم لأي نادي على مستوى العالم.

وخفض مسئولو هيدرسيفيد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحي للاهلي من 7 ونصف مليون يورو الى 4 مليون فقط، ولازال هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً في الوقت الذي يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام للأهلي نهائياً أو الرحيل لنادي أخر في أوروبا.

وشدد رمضان صبحى لإدارة هيدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هيدرسفيلد من الأهلي إضافه بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.