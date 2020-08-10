شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. الأرقام تنصف الأبيض بمواجهات زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الاتحاد السكندري ضد الزمالك



يلتقي في التاسعة مساء اليوم، الإثنين، فريقا الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز ، الفارس الأبيض سيدخل المباراة وفي رصيده 34 نقطة -قبل خصم نقاط الانسحاب من لقاء الأهلي بحسب قرار اتحاد الكرة- من 17 مباراة، ليحتل بهم المركز الثاني في الترتيب ، أما الاتحاد فيتواجد في المرتبة الخامسة بالترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الذي يحل رابعًا بعد الأهلي، الزمالك والمقاولون العرب.

أخر مباراة جمعت الفريقين كانت في إفتتاحية دوري هذا الموسم في 23 سبتمبر 2019 وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله مصطفى محمد .



الاتحاد السكندري ضد الزمالك Advertisements

بينما كان الفوز الأخير للاتحاد السكندري على الزمالك كان بتاريخ 12 أبريل 2018، في منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث فاز زعيم الثغر بنتيجة 1/2 على فرسان ميت عقبة .

وتشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندري تواجها في 154 مباراة في جميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة في 98 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر في 21 مباريات، بينما فرض التعادل نفسه في 35 مباراة

أحرز نجوم الفارس الأبيض في شباك الاتحاد 263 هدفًا، فيما أحرز نجوم الاتحاد في شباك أبناء ميت عقبة 102 هدفًا.



الاتحاد السكندري ضد الزمالك

وعلى صعيد بطولة الدوري فقط ، التقى الفريقان 119 مباراة حقق الزمالك الفوز 76 مرة، وفاز الاتحاد السكندرى 13 مرة وتعادلا فى 30 مباراة ، أحرز الزمالك 205 أهداف، وأحرز الاتحاد السكندرى 76 هدفا.