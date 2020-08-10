شكرا لقرائتكم استمرار إصابات كورونا فى المصري يؤجل مباراة الإسماعيلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن مباراة فريقه مع الاسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 19 للدوري قد تؤجل فى حالة إستمرار إيجايبة 10 لاعبين بفيروس كورونا من صفوف المصرى ، وقال عمار فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت أف أم :"المصرى أجرى 8 مسحات جاءت كلها سلبية بإستثناء ثبوت إصابة عامل المهمات وتم شفاؤه بعد أربعة أيام ولكن فوجئنا بوجود 16 حالة فى صفوف الفريق مؤخراً مما أدى لإشتعال الموقف".

ويضيف حسن عمار :" البيان المتسرع الذى أصدره اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك هو سبب اشتعال الازمة لانهم اتهم المصرى بالتقصير والاهمال دون تحقيق مسبق ، ولم يعاملنا مثل تعامله مع الانتاج الحربى الذى تعرض لنفس الموقف فى وقت سابق ، مما دفعنا بالتمسك بتكافؤ الفرص ، وخضع العناصر السلبية بفريقنا لمسحة جديدة صباح اليوم لم تظهر نتيجتها ، ونشكر عمرو الجناينى على تفهمه الموقف وقراره بتأجيل مباراة حرس الحدود لصعوبة موقف المصرى".

وتابع عضو مجلس المصرى :"مباراة الاسماعيلى المقبلة سوف نجرى مسحة قبلها وفى حالة إستمرار إيجايبة عشرة لاعبين سوف تؤجل المباراة بعدما حصلنا على مكتسب جديد من الجبلاية بتأجيل أى مباراة فى حالة ظهور عشرة حالات إيجايبة بكورونا".

وحددت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، ظهور 10 إصابات بفيروس كورونا من اللاعبين بأى فريق بالدورى الممتاز من أجل تأجيل مباراتهم، وأن تكون نتيجة المسحة معتمدة من اتحاد الكرة ومن اللاعبين المقيدين بصفوف الفريق.

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وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا قال فيه، "أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافى من اللاعبين معظمهم من الناشئين فى محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم".

وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.

جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلا في اقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية.

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.