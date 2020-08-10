شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يتبع إجراءات الاتحاد الدولى بشأن ميزان اللاعبين يوم المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، على اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس كورونا حين بدء نشاط الموسم الجديد.

وكشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة اتباع الإجراء الاحترازى الخاص بالاتحاد الدولى للعبة فى الموسم الجديد بشأن ميزان اللاعبين، مشيرا إلى أن كل لاعب سيخضع للميزان قبل المنافسة مباشرة .

وقال غنيم إن نظام الميزان مسبقا كان يتم قبل المنافسة فى يوم واحد لجميع اللاعبين ، إلا أن الإتحاد الدولى فضل إجرار كل لاعب للميزان قبل المنافسة للتباعد الإجتماعى الخاص بفيروس كورونا كإجراء إحترازى .

وأشار محمد عبد العزيز غنيم مسبقا إلى فصل منافسات السيدات عن الرجال فى انطلاق الموسم الجديد، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أن بطولات الملاكمة كانت تشهد منافسة السيدات والرجال معا.

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وأكد غنيم إرسال الإجراءات الاحترازية لجميع الأندية التابعة للاتحاد من أجل دراستها لتنفيذها قبل انطلاق الموسم الجديد.