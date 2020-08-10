شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمير عزمى على مائدة خالد جلال قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، تقرير مساعده أمير عزمى عن فريق أسوان قبل مواجهة تماىسيح النيل الخميس المقبل فى الجولة الـ 19 بالدورى، بعدما حضر عزمى لقاء أسوان والمقاصة أمس لإعداد تقرير للمدير الفنى قبل مواجهة الخميس.

ويسعى فريق نادى مصر لتحقيق الفوز على أسوان من أجل وضع قدم فى طريق البقاء فى الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى .

وحصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي أسوان بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري.

Advertisements

وطالب خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.