شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج: المعسكرات سبب إصابات كورونا.. ورئيس وزراء بريطانيا يبرئ المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن المعسكرات الطويلة سبب كثرة الإصابة بفيروس كورونا للأندية المصرية، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "طول ما فى معسكرات طويلة ستكون فى إصابات كبيرة بفيروس كورونا، الفرق تشدد الإجراءات الاحترازية على لاعبيها ولكن لا نتحكم فى نزلاء الفندق الآخرين، وهذا سبب ظهور إصابات كبيرة فى الإنتاج الحربى ثم المصرى البورسعيدى".

وأضاف مهدى، "رئيس وزراء بريطانيا أصيب بفيروس كورونا رغم كل احتياطاته لتلافى الإصابة بالفيروس اللعين، فهذا يثبت براءة لاعبى المصرى من تهمة التهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ولكن يجب أن نعترف أن إقامة الأفراح والخروج دون التزام من شأنه وجود تهاون وتقصير يؤدى للإصابة بكورونا".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "فريقنا أصبح معافى تماماً سواء لاعبين أو جهاز فنى أو إدارى، ونستعد بقوة للأهلى، قصرنا فى الجانب الفنى بغياب المباريات الودية عقب ظهور الإصابات ولكن حاولنا تلافيها بوديتى نادى مصر والطلائع وتدربنا على فترتين لتجهيز اللاعبين ثم عدنا للتدريب على فترة واحدة، وقاد مختار مختار المدير الفنى مران الفريق طوال الخمسة أيام الماضية بعد تعافيه تماماً من كورونا".

وقرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تدريب لاعبيه على فترة واحدة حتى مواجهة الأهلى، وحصل اللاعبون الذين تدربوا على فترتين طوال الماضية وخاضوا المباراتين الوديتين على راحة من التدريبات أمس الأحد على أن ينضموا لزملائهم بداية من اليوم، ويخوض الفريق تدريباته عصراً بشكل يومى حتى ملاقاة الأهلى الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية خوفاً من الإصابات، وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الأول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

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وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للاطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الأهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى مساء الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي.