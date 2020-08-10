شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طنطا لا يعرف الفوز على بيراميدز قبل مواجهة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوى فى افتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، وشهد آخر ظهور لبيراميدز فى المسابقة المحلية فوزه على إنبى بهدف دون رد فى 11 مارس الماضى، فيما تعادل طنطا مع وادى دجلة سلبياً في أخر ظهور قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

*ترتيب بيراميدز وطنطا بجدول الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

*تاريخ مواجهات بيراميدز وطنطا

وتشير الأرقام إلى أن طنطا وبيراميدز تواجها من قبل في الدوري ثلاث مرات، فاز بيراميدز في مباراتين وحسم التعادل اللقاء الآخر، وسجل بيراميدز في شباك طنطا 5 أهداف، فيما سجل طنطا ثلاثة أهداف في شباك بيراميدز.

كما التقى الفريقان مرة فى بطولة كأس مصر، وبالتحديد فى أكتوبر 2018، وفاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

وانتهت مباراة الدور الأول بين طنطا وبيراميدز بدوري هذا الموسم بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية بيراميدز عبد الله السعيد وإبراهيم حسن وسجل هدف طنطا عبد الرحمن الدح من ركلة جزاء على ستاد طنطا الرياضى.

*بيراميدز يفتش عن المركز الثانى

ويسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة الزحف نحو المركز الثانى في المسابقة والمؤهل للمشاركة في دوري الأبطال الأفريقى وسط صراع محتدم مع الزمالك والمقاولون العرب ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام طنطا مكون من :" مهدى سليمان ، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، عمر جابر، أحمد توفيق، محمود حمادة، محمد فاروق، ابراهيم حسن، عبد الله السعيد ، ايريك تراوري".

*طنطا يسعى للهروب من صراع الهبوط

في المقابل يأمل أيمن المزين المدير الفني لطنطا في خطف النقاط الثلاث بعد فترة الاعداد القوية التي خاضها خلال فترة التوقف لبداية خطة الهروب من صراع الهبوط للقسم الثانى ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام بيراميدز مكون من :"علي فرج ، أحمد سالم صافي، سليمان عبدربه "كابتن الفريق"، محمد حسام الشرخة، إيهاب سمير ، حسام غالي، محمد أسعد، الكيني جون أفيري، حسين فيصل، محمد ماجد أنوش ، إسلام فؤاد".