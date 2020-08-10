شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى إنبي: الانضمام للأهلي أو الزمالك شرف.. والأولوية للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد محمود جـاد، حارس مرمى فريق إنبي، أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر الأول أو الأولمبى مستقبلا، إلا أنه يفكر فى الاحتراف خارج مصر، مؤكدًا أن الانضمام للأهلى أو الزمالك شرف كبير بالنسبة له، وقال جاد فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "أحظى بتقدير كبير من جانب الجهاز الفنى لفريق إنبى بقيادة حلمى طولان، وأتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة فى مسابقة الدورى العام".

وأضاف حارس إنبي، "أفكر كثيرا فى الاحتراف الخارجي، والانضمام للأهلى أو الزمالك شرف كبير، لا أحد يستطيع رفض الانضمام لأى نادٍ سواء الأهلى أو الزمالك بالطبع، ولكن لو وصلنى عرض للاحتراف خارج مصر سأتخذ تلك الخطوة، ولكن لابد أن استمر بنفس المستوى".

وتابع جاد، "كنت سأنضم لمنتخب مصر قبل التوقف بسبب "كورونا"، وأتمنى الانضمام لصفوف المنتخب الأول أو الأليمبي".

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وأعرب جاد عن سعادته بالأداء الذى ظهر عليه فى الفترة السابقة، مؤكدًا أنه كان سعيد بردود أفعال الجميع، وأنه كان مستمتع بمباراة الأهلى وإنبى رغم خسارة فريقه.

واختم تصريحاته قائلا، "أتحمل جزء من المسئولية فى هدف الأهلى الأول، ولكن لم اهتز مطلقا وأكملت المباراة بشكل جيد".

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على أنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.