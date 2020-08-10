شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد الشيخ: بحب المكرونة بالبشاميل وكان نفسى أكون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أحمد الشيخ صاحب الموهبة الكبيرة، تحرمنا دكة الأهلى من توهجها، تألق الشيخ بقميص مصر المقاصة لينتقل بعدها بعد منافسة شرسة بين القطبين للفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة قبل أن يخرج معارا مرة لفريقه السابق المقاصة وحصل معه على لقب هداف الدوري، وخاض تجربة إحترافية فى الدوري السعودي، قبل أن يعود للتجميد فى الأهلي.

إن لم تكن لاعب كرة ماذا كنت ستعمل؟

من صغرى بحب موضوع الطيران، وكنت أتمنى أن أكون طيار.

ما هى أبرز هوايات أحمد الشيخ بعيداً عن كرة القدم؟

أحب السباحة والألعاب الأون لاين مثل البابجى والبلايستيشن وبكسب أى حد سواء من أصحابي أو لاعبي الكرة.

هل تحب السينما والغناء؟

بحب السيمنا والحفلات نظرا لأنى لا أحب الجلوس فى الكافيهات.

من هم الفنانون المفضلون لأحمد الشيخ؟

عمرو دياب ومحمد منير وتامر حسنى.

اتعرض عليك التمثيل قبل ذلك؟

بالفعل اتعرض عليا العمل فى أكثر من مسلسل فى الموسم الماضى من أصدقائي الفنانين، ولكن الأمر صعب للغاية أن تجمع بينه وبين لعب كرة القدم.

كيف تتعامل مع المعجبات؟

هناك من يحب أن يلتقط الصور معى وهذا الأمر يسعدنى وأتعامل معه بشكل طبيعي.

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تعرضت لموقف محرج مع المعجبين قبل ذلك؟

فى مرة قامت بنت بالتصوير معى وطلبت التصوير سيلفى، وطلبت أن أقوم أنا بالتصوير ولكنها اقتربت منى بشدة ولكنى طالبتها بالابتعاد بعض الشيء، وهناك معجبون يطلبون رقم تليفونى.

ما هى الأكلة التى تضعف أمامها؟

المكرونة البشاميل ولكنى لا أكلها كثيرا حتى لا يزيد وزنى.

وما هى الأكلة التى لا تأكلها؟

العدس والقلقاس.

تعرضت للنفسنة قبل ذلك؟

بالطبع تعرضت للنفسنة كثيرا فهناك نفوس مريضة لا تتمنى الخير للآخرين ولكنى لا أركز مع هؤلاء.

الشيخ هادى ولا عصبى؟

أوقات أكون هادى وأوقات أكون عصبى.