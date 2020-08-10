شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم: متضامنون مع المصرى ونخوض "تراى ماتش" استعداداً لوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حليم، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود، أن إدارة ناديه أعلنت تضامنها بشكل رسمى مع المصرى البورسعيدى، وقال حليم فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "النادى أعلن التضامن مع المصرى ولم نمانع مطلقاً فى تأجيل المباراة، وليس لدينا أى مشكلة، وضعنا أنفسنا فى نفس الموقف، والكل مُعرض للإصابة بالفيروس".

وأضاف حليم، "سنخوض "تراى ماتش" استعدادا لمباراة وادى دجلة الجمعة المقبل فى القاهرة، وسندخل معسكرا مغلقا قبل اللقاء بيومين".

وتابع المدير الفني للحدود، "تأجيل المباراة لها جانب سلبي، وهو أن اللاعبين كانوا سيحصلون على فورمة المباريات الرسمية وإعطائهم ثقة أكبر، فى المرحلة الحالية، وكنا سنواجه دجلة الذى لم يخوض أى مباراة رسمية حتى الآن بمستوى أفضل".

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وأكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصرى، أن اتحاد الكرة قرر تأجيل لقاء المصرى أمام حرس الحدود، الذى كان محددا له عصر اليوم، بعد إصابة 16 من عناصر فريق المصرى بفيروس كورونا عقب المسحة التى أجراها الفريق قبل 48 ساعة من اللقاء.

على الجانب الآخر، أكد طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أنه دخل عزلاً منزلياً للتعافى من وباء كورونا الذى ثبت إصابته به خلال الساعات الماضية، وأن لاعبى فريقه غادروا معسكر برج العرب بالكامل، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حتى مباراة الزمالك لم يكن لدينا أى حالة مصابة بكورونا، وعقب إجراء المسحة ظهرت عليا بعض الأعراض مثل تكسير فى الجسم وألم فى الحلق وثبت بعدها إصابتى بكورونا مع 16 فردا من المصرى".

وأضاف العشرى، "على الفور عزلت نفسى فى بيتى بالإسكندرية مع الدكتور عبد الحليم كامل، وتناولت الأدوية الموجودة فى بروتوكول وزارة الصحة وبدأت حالتى تتحسن، ولكن حالة أحمد عبد الفتاح حارس المصرى هى الأسوأ فقد دخل مستشفى بورسعيد وأصيبت كل عائلات لاعبى المصرى المصابين بحالة هلع خوفاً على لاعبيهم وأنفسهم".

وتابع المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، "معسكر الفريق انقلب رأساً على عقب فور علمنا بالخبر، وقررنا على الفور إنهاء المعسكر وعودة اللاعبين لبورسعيد، فيما خضع اللاعبون غير المصابين لمسحة جديدة فى السابعة صباح اليوم بعد مخالطتهم للمصابين، وكان معنا فى الفندق فريق طنطا ومخالط لنا ومع ذلك جاءت عيناته سلبية".