شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استشفائية للسولية.. وفتحى يرفع شعار "الضحكة تهون أى جراح" على دكة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلي، لجلسة استشفائية على هامش مران الفريق، الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب الفوز على إنبى فى مباراة الأمس، والتى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال خضوعه لجلسة استشفاء بالثلج على هامش مران الفريق.

كما نشر أحمد فتحى، ظهير أيمن الأهلي، صورة عبر إنستجرام ظهر فيها مبتسماً خلال لقاء الأمس، رغم بقائه على دكة بدلاء الفريق، حيث يميل فايلر إلى الاعتماد على محمد هانى لتجهيزه لقيادة الجبهة اليمنى فى ظل رحيل فتحر مع نهاية الموسم الجارى بانتهاء تعاقده مع الأهلي.

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احمد فتحي



عمرو السولية

وعقد رينيه فايلر محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل انطلاق المران الصباحى الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم، الاثنين، وحرص السويسرى خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية فى مباراة الفريق أمام انبى أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبى أمس، وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على أنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.