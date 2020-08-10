شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف أمام الزمالك قبل الصدام رقم 26 مع زعيم الثغر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الزمالك منافساته فى الدورى الممتاز، الذى استُؤنفت منافساته الخميس الماضى بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون الفريق الأبيض على موعد مع نظيره الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتشير الأرقام إلى أن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندرى واجه الزمالك فى 25 مباراة سابقة، شهدت فوز يوسف فى 5 مواجهات، وتعادل فى 5 مواجهات، وخسر 15 مباراة، وسجل طلعت يوسف فى شباك أبناء ميت عقبة 17 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 35 هدفًا.

أكبر فوز حققه طلعت يوسف على حساب نادى الزمالك كان بنتيجة 2/0 عندما كان مدرباً لفريق الشرطة فى موسم 2009/2010، بينما كانت أكبر خسارة أمام الزمالك بنتيجة 4/1 عندما كان يوسف مديراً فنياً للمقاصة.

المواجهة الأخيرة لطلعت يوسف أمام الزمالك كانت حينما قاد زعيم الثغر للخسارة من الفارس الابيض بهدف دون رد سجله مصطفى محمد فى لقاء الدور الاول بدورى هذا الموسم .

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ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.