الامارات | وفاة شيخ مدربي السلة السورية عاشق الإمارات متأثراً بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ مدربي السلة السورية عاشق الإمارات متأثراً بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمت كرة السلة السورية والعربية، صباح اليوم، بوفاة شيخ المدربين السوريين، راتب الشيخ نجيب، الملقب بشيخ المدربين، والذي عمل في خدمة كرة السلة على مدار 50 عاماً.

ونعى اتحاد كرة السلة السوري المدرب راتب الشيخ نجيب، بعد أن وافته المنية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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ويعد الشيخ نجيب أحد أبرز المدربين السوريين على المستويين العربي والآسيوي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية السورية المعروفة، كالوحدة والاتحاد والكرامة، قبل أن يواصل مسيرته نحو الاحتراف خارجياً، خصوصاً في الدوري الإماراتي، من خلال تدريبه فرق الجزيرة والنصر، وكان آخرها الوصل عام 2015، في رحلة كانت مميزة للمدرب الراحل الذي عرف بحبه للإمارات وارتباطه بها كثيراً.

كما ضمت مسيرته تدريب المنتخبات السورية، إذ درب منتخب الرجال والشباب، ووصل مع منتخب شباب سورية إلى كأس العالم في كندا عام 1991.

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